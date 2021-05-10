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Eda Ece kendi yazdı kendi oynayacak!

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 12:05 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 12:05

Yasak Elma dizisiyle çok konuşulan oyuncusu Eda Ece, komedi senaryosu yazmaya başladı. Yapımcı Fatih Aksoy’dan olumlu yanıt alan Ece, tıpkı Gülse Birsel ve Gupse Özay gibi kendi komedisini yazan oyuncular kervanına katılacak.


Başarılı oyuncu Eda Ece; Gülse Birsel ve Gupse Özay’ın izinden gidiyor! Bir komedi dizisi yazan Eda Ece’nin en büyük hayali, kendi yazdığı komediyle ekranlarda olmak. Yıllar önce Londra’dayken yazmaya başladığı senaryosuna uzun soluklu dizi projesi nedeniyle ara veren güzel oyuncu, şimdilerde yeniden yazmaya başlamış.
 
Yapımcı Fatih Aksoy ile yönetmen Neslihan Yeşilyurt’a yazdıklarını gösteren ve onay alan Eda Ece, tatil sonrası bir aksilik çıkmazsa yeni dizisinin çalışmalarına başlayacak.
 
Senaryo yazmayı çok seven Ece, yazdıklarının çevresi tarafından beğenilmesinden ötürü çok mutlu. Ancak ekran önünden tamamen kamera arkasına geçmeyi ise şimdilik düşünmüyor. Öncelikle “oyuncu” olduğunu da her fırsatta vurguluyor.
 
 

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