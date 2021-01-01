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Eda- Çağrı aşkı bitti! Survivor bombası..

Eda- Çağrı aşkı bitti! Survivor bombası.. Çağrı Atakan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Oyuncu, yaklaşık dört aydır birlikte olduğu Eda Taşpınar'la yollarını ayırdığını söyledi.
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