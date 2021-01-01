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Eczanelerle ilgili önemli karar! Uzatıldı

01 Ocak 2021 Cuma - 12:17 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 12:17

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle levha ve geriye dönük hafıza kaydı olan termometre bulundurma yükümlülüğü için faaliyetteki eczanelere verilen süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan "Eczacılar ve  Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi  Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, "kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve  geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması" ile "özellikleri Türk  Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha  konulur" yükümlülükleri, yeni açılan ve nakil olan eczaneler tarafından bu hükmün  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyetteki eczaneler tarafından da en geç  31 Aralık 2021'e kadar uygulanacak

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