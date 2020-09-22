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Eczanelerde temas ve bulaş riskini azaltacak cihaz tasarladı

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 13:48 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 13:48

Ordulu girişimci Fatih Gündüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik sosyal mesafeyi korumak, temas ve bulaş riskini azaltmak amacıyla "temassız sıramatik" cihazı tasarladı.


Bir teknoloji firmasının Ar-Ge ve yatırım ortağı olan 34 yaşındaki  Gündüz, Ordu Devlet Hastanesi karşısında eczanesi bulunan eşi Pınar Gündüz'e  nöbet tuttuğu günlerde yardımcı oluyor.
 
Nöbetlerde oluşan yoğunluk nedeniyle hastalıkların bulaşmasını en aza  indirmek için çalışma başlatan Gündüz, eczane önlerinde kullanabilecek, reçeteli  ve reçetesiz iki ayrı butondan oluşan sıramatik cihazı yaptı.
 
Kovid-19 süreciyle birlikte eczanelerden gelen talep üzerine cihaz  üzerinde değişiklikler yapan Gündüz, cihaza, reçeteli ve reçetesiz işlem için  sensörlü temassız buton ile sensörlü dezenfekten yerleştirdi. Vatandaşlar  sırasının ekrana yansımasıyla birlikte içeri girerek alışverişini yapıp, içeride  yoğunluk oluşturmadan eczaneden ayrılıyor.
 
Bu sayede vatandaşlarla çalışanlar ve hastaların birbirleriyle  arasındaki sosyal mesafe sağlanarak, temas ve bulaş riski en aza indiriliyor.
 
Girişimci Fatih Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaların  birbirleri ve çalışanlarla temasını engellemek, işlemlerin düzgün bir sırayla  yapılmasını sağlamak adına bir cihaz tasarladıklarını söyledi.
 
Kovid-19 öncesi geçen yıl kasım ayında başladıkları projeyi, hastalık  bulaş riskinin yüksek olduğu eczaneleri görerek yürüttüklerini anlatan Gündüz,  "Eczaneler her zaman bulaş riskinin yüksek olduğu ve içeriye hastaların girdiği  sağlık kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar önlemleri kendi alabileceği işletmeler. Biz  de bunlara uygun, kolaylıkla uygulayabilecekleri, yönetebilecekleri ve kendi  kontrolleri altında olan bir ürün hazırladık." dedi.
 
Gündüz, hastaların temas etmeden sırasını cihazdan alabildiğini  belirterek, sıra numarasının bankolarda bulunan bilgisayara düştüğünü, her  bilgisayar başındaki personelin reçeteli veya reçetesiz hastayı çağırabildiğini  aktardı.
 
"Minimum düzeyde hasta teması ile işlemler gerçekleştiriliyor"
Eczacıların isteği üzerine cihazların Kovid-19 salgınına uygun şekilde  değiştirildiğini anlatan Gündüz, şöyle devam etti:
"Özellikle Kovid-19 sürecinde böyle bir uygulamaya geçildi. Bankoda  bir kişi karşılamada duruyor. Reçete ve ilaç tesliminde bulunan bu kişi, para  alışverişini de gerçekleştiriyor. Bilgisayar başındaki çalışanlar da ilaçları  hazırlayıp bu kişiye veriyor. Bu şekilde de eczanenin içerisindeki tüm  personeller bulaş riskinden uzak tutulmuş oluyor. Çalışanlar hastalarla, hastalar  da birbirleriyle temas etmiyor. Bu şekilde bir uygulamayla eczanedeki kişiler ve  hastaların korunabildiği bir platform oluşturduk. Şu anda farklı eczanelerde  kullanmaya başladık."
 
Gündüz, cihaza bağlı ekranlardan, sıra numarası almanın dışında kamu  spotu ve bilgilendirmenin de yapılabildiğini vurgulayarak, "Şu anda minimum  düzeyde hasta teması ile işlemler gerçekleşebilmekte ve bu şekilde hastalara da  eczanelerden virüs bulaşma durumunun önüne geçmiş oluyoruz." diye konuştu.
 
Fatih Gündüz'ün eşi eczacı Pınar Gündüz ise eczanede kullandıkları  cihaz sayesinde hem kendilerinin hastalarla hem de hastaların birbirleriyle  temasının minimuma indirildiğini kaydetti.
 
Hastanın eczane dışından sırasını görebildiğini dile getiren Gündüz,  "Herkes birbirinin numara aldığını gördüğü için 'benim önüme geçer mi veya benim  numaram geride kalır mı' çekincesi olmamış oluyor." ifadesini kullandı.
 
Reçeteli ve reçetesiz diye iki seçeneğin bulunmasının büyük avantaj  olduğuna değinen Gündüz, "Çünkü basit bir ilacı ya da bir şeyi 'ben bunu alıp  çıkacağım' diye geliyor ve reçeteli işleme girmek bir süreç alıyor. Bu nedenle de  reçetesizleri daha önden alıyoruz, onların hem eczane önünde ekstra bir kalabalık  oluşturmasını önlemiş oluyoruz hem de reçeteli gelenlerin çoğu Kovid-19 reçetesi  olmuş oluyor. Onları da bir nebze onlardan korumuş oluyoruz." şeklinde konuştu.
 
"Haftanın 6 günü hastalarla iletişim halindeyiz"
Gündüz, bu süreçte meslektaşlarından da hayatını kaybedenler olduğuna  dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bir meslektaşını kaybedince insan ister istemez tedirgin oluyor.  Çünkü hepimizin ailesi var. Her akşam eve gitmek durumundayız. Eve girdiğimiz  zaman da çocuklarımıza sarılmadan önce üstümüzden eczanenin durumunu atmak  durumundayız. Kıyafetlerimizi değiştiriyoruz, elimizi yıkıyoruz. Yani  baktığınızda acı bir durum. Mesai olarak boşluğu olmayan bir meslek grubuyuz.  Sadece pazar günü çalışmıyoruz. Haftanın 6 günü hep hastalarla iletişim  halindeyiz. Yani inşallah bu süreci bu sayede olumlu bir şekilde, en az hasarla  atlatacağız."
 

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Eczane temas bulaş cihaz
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