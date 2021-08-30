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- Eczaneler bugün açık mı? 30 Ağustos eczaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos 2021 nöbetçi eczane!
Eczaneler bugün açık mı? 30 Ağustos eczaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos 2021 nöbetçi eczane!
30 Ağustos 2021 Pazartesi - 11:41 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 11:43
Eczaneler açık mı 30 Ağustos, eczaneler bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugün resmi tatil olunca eczane işi olan vatandaşların aramaları da arttı. Kamu kurum ve kuruluşların tatil yapması, “Eczaneler bugün açık mı? 30 Ağustos eczaneler açık mı, kapalı mı?” sorularının sorulmasına neden oldu.
Eczanelerde işi olanlar “Eczaneler bugün açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki, resmi tatillerde eczaneler açık mı?
Eczaneler açık mı 30 Ağustos?
Resmi tatil günlerinde ise çeşitli iş yerleri gibi eczaneler de kapalı oluyor. 30 Ağustos'ta yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorunda.
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