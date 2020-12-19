Eczaneler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, gidilir mi?

Mart ayında etkili olan koronavirüs salgınında vaka sayıları artınca tedbir olarak yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı hakkındaki ilintili aramalar ise oluşan ihtiyaçlar dahilide sürüyor. 19-20 Aralık tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında eczanelerin açık olup olmayacağı da en merak edilen konulardan biri oldu. Eczaneler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneye gidilir mi?

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayısında yaşanan artışlar nedeniyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 19 - 20 Aralık uygulaması kapsamında olan bugün eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, gidilir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI?

19 - 20 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağın ile ilgili olarak eczanelerin açık olup olmadığı ve saat kaçta açılıp, kaçta kapanacağına ilişkin detaylar şöyle;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesinde yer alan Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde şu ifadeler yer alıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler.

Buna bağlı olarak sokağa çıkma yasaklarında eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul Eczacı Odası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır.