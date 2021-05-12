Eczaneler açık mı, eczaneler kaçta kapanıyor? Bugün eczaneler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Bayram mesai saatleri…

Eczaneler açık mı, eczaneler kaçta kapanıyor? Bayramda eczacıların mesai saatleri merak ediliyor. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. Peki eczanelerin bayramda çalışma saatleri değişecek mi, bayramda eczaneler açık mı?
ECZANELER AÇIK MI?
İstanbul'daki eczaneler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak. Eczaneler, Arefe günü yarım gün çalışacak.
17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.
Cumartesi günü ise eczaneler açık, pazar günü ise kapalı.
ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI?
Resmi tatil nedeniyle eczaneler, bayramda kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler bayramda açık olacak.