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Eczaneler açık mı, eczaneler kaçta kapanıyor? Bugün eczaneler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Bayram mesai saatleri…

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 12:34 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 12:34

Eczaneler bugün açık mı, bugün eczaneler kaça kadar açık? Bayramda eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle eczanelerin açılış ve kapanış saatlerinin değişip değişilmediği sorgulanıyor. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili yaptığı açıklamada eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. Peki, bayramda eczaneler açık mı?


Eczaneler açık mı, eczaneler kaçta kapanıyor? Bayramda eczacıların mesai saatleri merak ediliyor. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. Peki eczanelerin bayramda çalışma saatleri değişecek mi, bayramda eczaneler açık mı?

ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul'daki eczaneler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak. Eczaneler, Arefe günü yarım gün çalışacak.

17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

Cumartesi günü ise eczaneler açık, pazar günü ise kapalı.

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI?

Resmi tatil nedeniyle eczaneler, bayramda kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler bayramda açık olacak.

 

 

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