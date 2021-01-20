Eczacılara korona aşısı yapılacak! E- devlet (MHRS) üzerinden aşı randevusu alma aşamaları…

Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına en geç yarın itibarıyla başlanacağını duyurdu. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? E-devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? E- devlet üzerinden aşı randevusu alma…

Aşı randevusu nasıl alınır? Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına en geç yarın itibarıyla başlanacağını duyurdu. TEB'den yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 Aşılama Programı'na dahil edilmek üzere birlik tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alanların 15 Ocak'ta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığına bildirildiği ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ile bugün de görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmeler sonucunda birliğimiz tarafından iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanlarımız, hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız, Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız, Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz, eczacılık fakültelerimizin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın itibarıyla başlanacağı ve 15 gün boyunca Kovid-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden veriliyor. Vatandaş “Aşı Durumunu” e-Nabız hesabından veya 2023’e Kısa Mesaj (SMS) göndererek aşı yapılacak grupta yer alıp almadığını öğrenebiliyor. Aşı yapılacak grupta yer alıyorsanız randevu işlemi için MHRSuygulamasına yönlendirileceksiniz. Burada tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanır.

Randevu işlemi sonrasında randevu bilgileri vatandaş ile Kısa Mesaj (SMS) aracılığıyla iletilir. Randevu bilgilerini ise e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenmek mümkündür. Ardından aşıyı uygulayacak sağlık personeli, AŞILA uygulamasından vatandaşın sorgulamasını yapar. Uygulama üzerinden uygulanacak aşının barkodu okutulur ve kaydedilir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra AŞI uygulanır. Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu oluşturur. 2.doz için oluşturulan randevu bilgileri vatandaşa SMS ile iletilir. Vatandaş elektronik aşı kartına e-Nabız

ve Hayat Eve Sığar uygulamalarında ulaşılabilir.