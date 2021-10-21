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Eczacılar ile ilgili flaş karar! 9 ay sonra...

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 12:49 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 12:50

AYM'den eczacılar hakkındaki disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye kararı. Yüksek Mahkemenin Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 30. maddesinin iptaline ilişkin kararının gerekçesinde, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasının, kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesinin gerekliliğine işaret edildi. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.


Anayasa Mahkemesi (AYM), eczacılar hakkında  uygulanabilecek disiplin cezalarını düzenleyen Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun  30. maddesini Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. 
 
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Eczacı Odası Haysiyet Divanı  tarafından bir eczacıya verilen "180 gün sanat icrasından men" cezasının iptalini  davasına bakan Ankara 5. İdare Mahkemesi, kanunun cezaya dayanak 30. maddesinin  Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.
 
İdare Mahkemesi, başvurusunda, söz konusu düzenlemede disiplin  uygulamalarıyla ilgili hiçbir ilkenin belirlenmediğini, hangi disiplin fiillerine  ne tür cezaların uygulanacağının ayrıntılı şekilde düzenlenmediğini, Haysiyet  Divanlarının sıra gözetmeksizin bu cezaların verilmesinde takdir hakkını  kullanabileceklerine yönelik düzenlemenin idareye sınırsız yetki tanıdığını  belirterek, bunun "hukuki belirlilik ile suçta ve cezada kanunilik ilkelerini"  ihlal ettiğini kaydetti.
 
Başvuruyu inceleyen AYM, ilgili maddeyi Anayasa'nın 2. maddesinde  düzenlenen "hukuki belirlilik" ilkesine aykırı bularak iptal etti.
 
Kararın gerekçesinde, Haysiyet Divanının, üyenin, meslek adap ve  haysiyetine aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre "yazılı ihtar,  fiilin işlendiği tarihteki oda yıllık aidatının 4 katından 15 katına kadar para  cezası, 3 günden 180 güne kadar sanat icrasından men ve bir bölgede 3 defa sanat  icrasından memnuiyet cezası almış olanları o mıntıkada çalışmaktan men etmek"  şeklinde disiplin cezalarıyla cezalandıracağının ve bunlarla ilgili takdir hakkı  kullanacağının 30. maddede hükme bağlandığı hatırlatıldı.
 
Hukuk devletinin temel unsurlarından birinin belirlilik ilkesi olduğu  vurgulanan gerekçede, bu ilkeye göre yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de  idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık,  net, anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasının ve kamu otoritelerinin keyfi  uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesinin gerekliliğine işaret edildi.
 
"Hukuki güvence sağlamıyor"
 
İtiraz konusu kuralda, eczacılar hakkında uygulanabilecek disiplin  cezalarının sayıldığı ancak eczacının meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil  ve hareketlerinde hangi disiplin cezasının uygulanacağına ilişkin düzenlemenin  bulunmadığı kaydedilen gerekçede, bunun, keyfi yorum ve uygulamalara karşı hukuki  güvencenin sağlanamadığını gösterdiği ifade edildi.
 
İptal kararının, Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 ay  sonra yürürlüğe girmesine de karar verildi.

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