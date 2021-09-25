Eczacılar günü ne zaman, Eczacılar günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? Dünya Eczacılar günü 2021!

Eczacılar günü ne zaman, Dünya Eczacılar Günü 25 Eylül mü? Dünya Eczacılar Günü etkinliklerle kutlanıyor. Eczacılarla ilgili 2 farklı gün olduğu için vatandaşlar arama motorlarına yönelerek eczacılar günü ne zaman, sorusuna yanıt arıyor. Peki, Eczacılar günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? Dünya Eczacılık günü 2021…

Eczacıların günü bugün çeşitli ekinliklerle kutlanıyor. Mesleği icra edenlerin yakınları, kutlama mesajı göndermek için eczacılar günü ne zaman, sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dünya Eczacılar Günü ne zaman?

Eczacılar günü ne zaman, 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?

Ülkemizde Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de (Askeri Tıp Mektebi) ilk eczacı sınıfının açıldığı 14 Mayıs 1839 tarihi esas alınarak, 14 Mayıs “Eczacılık Günü” olarak kutlanmaktadır. 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi’nde, delegasyon tarafından Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP) kuruluş tarihi olan 25 Eylül’ün tüm dünyada “Dünya Eczacılık Günü” adıyla kutlanması önerisi verilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu kongre sonrasında FIP, 25 Eylül tarihinin “Dünya Eczacılık Günü” olarak kutlanacağını tüm dünya ülkelerine ilan etmiştir.