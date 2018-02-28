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Ecem Karaağaç kimdir? Survivor 2018 Ecem Karaağaç diskalifiye mi oldu?

28 Şubat 2018 Çarşamba - 11:11 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 11:11

Ecem Karaağaç kimdir? Survivor 2018 yarışmasından Ecem Karaağaç'ın diskalifiye olup olmadığı merak konusu oldu. Sakatlanan ve bir süredir Survivor'da yarışamayan Ecem Karaağaç'ın hayatındaki bilgiler merak edildi. İşte detaylar...


Survivor 2018'de heyecan dorukta... Survivor yarışmasından bir kişinin diskalifiye edildiği Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Survivor Ecem Karaağaç neden diskalifiye oldu, hayatındaki bilgiler neler? İşte tüm yanıtlar...

SURVİVOR ECEM KARAAĞAÇ DİSKALİFİYE EDİLDİ

Survivor'da elenen Gizem Kurtulan'ın yanı sıra bir kişi de diskalifiye edilerek yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre Ecem Karaağaç, yaşadığı fiziksel sakatlık nedeniyle yarışmadan diskalifiye 

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?
 
14 Temmuz 1991 Bursa doğumlu yarışmacı Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Daha önceden Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç heyecanı seven bir yapıya sahiptir. Geçen yıl Göz 6 yarışmasında Survivor’a katılmayı çok istemiş ancak nasip bu yılmış. Profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır. Ayrıca okçuluk, rüzgar sörfü, futbol, kayak ve binicilikle uğraşmıştır. Ecem Karaağaç, Göz6’nda finale kalmayı başaran üç kızdan biridir.

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