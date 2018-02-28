Ecem Karaağaç kimdir? Survivor 2018 Ecem Karaağaç diskalifiye mi oldu?

Ecem Karaağaç kimdir? Survivor 2018 yarışmasından Ecem Karaağaç'ın diskalifiye olup olmadığı merak konusu oldu. Sakatlanan ve bir süredir Survivor'da yarışamayan Ecem Karaağaç'ın hayatındaki bilgiler merak edildi. İşte detaylar...

Survivor 2018'de heyecan dorukta... Survivor yarışmasından bir kişinin diskalifiye edildiği Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Survivor Ecem Karaağaç neden diskalifiye oldu, hayatındaki bilgiler neler? İşte tüm yanıtlar...

SURVİVOR ECEM KARAAĞAÇ DİSKALİFİYE EDİLDİ

Survivor'da elenen Gizem Kurtulan'ın yanı sıra bir kişi de diskalifiye edilerek yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre Ecem Karaağaç, yaşadığı fiziksel sakatlık nedeniyle yarışmadan diskalifiye

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?