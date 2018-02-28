Ecem Karaağaç kimdir? Survivor 2018 Ecem Karaağaç diskalifiye mi oldu?

Survivor 2018'de heyecan dorukta... Survivor yarışmasından bir kişinin diskalifiye edildiği Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Survivor Ecem Karaağaç neden diskalifiye oldu, hayatındaki bilgiler neler? İşte tüm yanıtlar...
SURVİVOR ECEM KARAAĞAÇ DİSKALİFİYE EDİLDİ
Survivor'da elenen Gizem Kurtulan'ın yanı sıra bir kişi de diskalifiye edilerek yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre Ecem Karaağaç, yaşadığı fiziksel sakatlık nedeniyle yarışmadan diskalifiye
ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?
14 Temmuz 1991 Bursa doğumlu yarışmacı Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Daha önceden Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç heyecanı seven bir yapıya sahiptir. Geçen yıl Göz 6 yarışmasında Survivor’a katılmayı çok istemiş ancak nasip bu yılmış. Profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır. Ayrıca okçuluk, rüzgar sörfü, futbol, kayak ve binicilikle uğraşmıştır. Ecem Karaağaç, Göz6’nda finale kalmayı başaran üç kızdan biridir.