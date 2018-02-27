Ecem Karaağaç kimdir? (Survivor 2018)

Ecem Karaağaç Survivor 2018 yarışmasının en dikkat çekici yarışmacıları arasında yer alıyor. Hırslı ve mücadeleci yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Survivor Ecem Karaağaç'ın hayatına dair bilgileri derledik.
Ecem Karaağaç Survivor'da neden yok?
Acun Ilıcalı, "All Star takımından Ecem müşahede altında. Belinde bir rahatsızlık var. Niye burada olmadığıyla ilgili bunu belirtmiş olalım" dedi.
ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?
14 Temmuz 1991 Bursa doğumlu yarışmacı Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Daha önceden Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç heyecanı seven bir yapıya sahiptir. Geçen yıl Göz 6 yarışmasında Survivor’a katılmayı çok istemiş ancak nasip bu yılmış. Profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır. Ayrıca okçuluk, rüzgar sörfü, futbol, kayak ve binicilikle uğraşmıştır. Ecem Karaağaç, Göz6’nda finale kalmayı başaran üç kızdan biridir.