27 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
7°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.926 0.11 EURO 4,6680 0.14
USD 3,7890 0.09 ALTIN 162,360 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ecem Karaağaç kimdir? (Survivor 2018)

27 Şubat 2018 Salı - 10:26 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 10:26

Ecem Karaağaç kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. Survivor 2018'de yarışan Ecem Karaağaç, Gönüllüler takımından All Star takımına geçiş yapmıştı. Peki Survivor Ecem Karaağaç'ın hayatı nasıldır? İşte ayrıntılar...


Ecem Karaağaç Survivor 2018 yarışmasının en dikkat çekici yarışmacıları arasında yer alıyor. Hırslı ve mücadeleci yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Survivor Ecem Karaağaç'ın hayatına dair bilgileri derledik.

Ecem Karaağaç Survivor'da neden yok?

Acun Ilıcalı, "All Star takımından Ecem müşahede altında. Belinde bir rahatsızlık var. Niye burada olmadığıyla ilgili bunu belirtmiş olalım" dedi.

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?

14 Temmuz 1991 Bursa doğumlu yarışmacı Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Daha önceden Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç heyecanı seven bir yapıya sahiptir. Geçen yıl Göz 6 yarışmasında Survivor’a katılmayı çok istemiş ancak nasip bu yılmış. Profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır. Ayrıca okçuluk, rüzgar sörfü, futbol, kayak ve binicilikle uğraşmıştır. Ecem Karaağaç, Göz6’nda finale kalmayı başaran üç kızdan biridir.

ETİKETLER

survivor ecem ecem karaağaç ecem karaağaç kimdir ecem karaağaç kim ecem karaağaç survivor ecem karaağaç yaş ecem karaağaç boyu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.