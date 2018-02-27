Ecem Karaağaç kimdir? (Survivor 2018)

Ecem Karaağaç Survivor 2018 yarışmasının en dikkat çekici yarışmacıları arasında yer alıyor. Hırslı ve mücadeleci yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Survivor Ecem Karaağaç'ın hayatına dair bilgileri derledik.

Ecem Karaağaç Survivor'da neden yok?

Acun Ilıcalı, "All Star takımından Ecem müşahede altında. Belinde bir rahatsızlık var. Niye burada olmadığıyla ilgili bunu belirtmiş olalım" dedi.

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?