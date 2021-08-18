'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' filmindeki rolüyle büyük beğeni toplayan Ecem Erkek'e teklif yağıyor. Erker, bir süre önce Güldür Güldür Show'dan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; yapımcıların adeta kapısını aşındırdığı Ecem Erkek'e yeni sezon için tam 12 dizi teklifi geldi.

DÖRT SİNEMA FİLM, İKİ REKLAM FİLMİ

Yeni sezonda kadrosunda olmayacağı 'Güldür Güldür Show'da 'Naime' karakteriyle alkış alan 32 yaşındaki başarılı oyuncu, dizilerin yanı sıra dört sinema filmi ve iki reklam filmi teklifi de aldı.

Önce biraz tatil yapmayı planlayan Ecem Erkek’in, sonrasında senaryoları okuyarak, yeni sezon için bir karar vereceği öğrenildi.

"BİR SONRAKİ DURAKTA GÖRÜŞELİM"

Ecem Erkek, 'Güldür Güldür'e böyle veda etmişti:

"Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de 'Güldür Güldür' öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım ‘şeyi’ kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum. Gelecek sezon 'Güldür Güldür’de olmayacağım. Bir sonraki durakta görüşelim."