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Ece Uslu: Hediye yerine bağış yapın

06 Eylül 2020 Pazar - 15:21 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 15:22

46 yaşına basacak olan Ece Uslu, doğum gününde arkadaşlarından hediye yerine bağış yapılmasını istedi.


Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir duyuru da yayınladı: “9 Eylül doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. İyilik Paylaş sosyal bağış platformu üzerinden Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük, küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım.”

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