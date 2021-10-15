Ece Üner ile Susma'da Neşe Dinç'ten çarpıcı iddialar!

Günlerce çocuklarını göremedi, annem ve babam bana kumpas kurdu dedi!

İddialarıyla herkesi hayrete düşüren Neşe, anne ve babası yüzünden çocuklarını göremediğini söyledi. Konuyla ilgili programda konuşan Dinç, “Annem, çocuklarımın bana anne demelerinden rahatsız oluyordu” dedi.



Annesi kızına düşman!



İddiaların odağındaki annenin, öz kızı Neşe’yi hiç sevmediği, hatta kız çocuklarını genel olarak sevmediği konuşuldu. Annenin, kızı Neşe’ye “Çocukların bana anne diyecek” dediği iddia edildi! Programda annenin kızına olan nefretinin sebebi merak konusu oldu.



Babasından öz kızına kumpas!



Babasının Almanya’da bir bahis şirketi açtığını söyleyen Neşe Dinç’in iddiaya göre dolandırıcılık çetesiyle bağlantılı olarak banka hesabına yüklü miktarda para transferi gerçekleşiyor. Bunun üzerine anne ve babası bu durumu çocukların velayetini alabilmek için Neşe’nin aleyhine kullanıyor. Bu olayın çocukların velayetini alabilmek için kurulmuş bir kumpas olup olmadığı ise henüz gizemini koruyor.





Neşe’nin çocuklarının babası Murat, telefonla ile yayına bağlanarak “Neşe’nin ailesi çocuklarımızı bana da Neşe’ye de göstermek istemiyordu” dedi. Peki anne ve kız neden birbirine düşman? İddialar hala gizemini korurken, Neşe çocuklarına kavuşabilecek mi? Neşe’nin ailesi bu suçlamalara ne yanıt verecek?



Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Hüseyin İnan İzmirlioğlu‘nun danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 15.45’te canlı yayınla Kanal D’de...