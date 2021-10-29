Ece Üner ile Susma’da büyük yüzleşme!

Kanal D’nin, sunuculuğunu deneyimli haberci Ece Üner’in yaptığı Ece Üner ile Susma’ya 3 yaşındaki oğlunu 6 aydır göremeyen Melek Koçyiğit konuk oldu. Eski eşi Turgay’ın oğlunu alıkoyarak kendisine vermediğinden şikayetçi olan Melek ve iddiaların odağındaki Turgay canlı yayında karşı karşıya geldi.

Melek Koçyiğit “Eşim Turgay ile görücü usulü tanıştık.” demişti ancak Turgay yayın sırasında “Biz görücü usulü tanışmadık, sosyal medyada tanıştık, beni kaçır dedi” şeklinde konuştu. Melek hakkında skandal iddialarda bulunan Turgay “Evliliğimiz 3 ay sürdü çünkü Melek’in erkek arkadaşları yakamızı bırakmadı” dedi.

Ece Üner “Ben her zaman adaletten yanayım!”

Turgay’ın amcası Ece Üner ve ekibinin yayın esnasındaki tavırlarını “Taraflı konuşuyorsunuz” diyerek eleştirdi. Ece Üner “Ben her zaman adaletten yanayım” dedi. Eski eşler arasında uzlaşma umuduyla gerçekleştirilen yüzleşmede Turgay’ın amcasının konuyu saptıran müdahaleleri gergin anlar yaşanmasına sebep oldu. “Biz Turgay ve Melek’in yüzleşmesini istiyoruz, biz neden Turgay ile konuşamıyoruz” diyen Ece Üner Turgay’ın amcası ile olan konuşmasını sonlandırdı.

Küçük çocuğun akibiyeti ne olacak?

Melek, eski eşi Turgay’ın çocuğunu zorla aldığını söylemişti ancak Turgay “Ben çocuğumu 4 kere icra ile görmeye gittim” dedi Melek Hanım ise “Ben çocuğumu görebilmesi için icraya bildirim kaçıracak olsam neden icraya bildireyim?” dedi. Turgay ise Melek’in 3 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığını iddia ederek herkesi şoke etti.

Suçlamalar devam ederken 3 yaşındaki Saffet’e ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.