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Ece Üner ile Susma'da büyük hesaplaşma!

05 Ekim 2021 Salı - 9:59 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 9:59

Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli isim Ece Üner'in yaptığı "Ece Üner İle Susma" da büyük hesaplaşma devam ediyor. Her gün ortaya atılan yeni iddialar izleyenleri şoke ediyor.


Sedat Akbalık’ın “Beni yeğenimle aldattı” dediği eşi Nesrin stüdyoya geldi. Sedat, Nesrin ve Murat aşk üçgeninde büyük yüzleşme yaşanırken Nesrin’in babasının iddiaları şok etkisi yarattı. “Sedat eve farklı adamlar getirerek kızıma hangi yoldan olursa olsun para kazandırmak istedi” dedi. Bu iddialara Murat’ı da dahil ederek “İkisi bir olup kızımın üzerinden para kazanmak istiyorlardı” dedi. 
 

HER YAYINDA ŞOK EDEN YENİ İDDİALAR ORTAYA ÇIKIYOR
 
Önceki yayınlarda Murat ile birlikteliğini kabul eden Nesrin “Sedat eve ve çocuklara bakmıyordu ben de boşluğa düştüm” diyerek herkesi şaşırtmıştı. Sedat’ın ablasından ise izleyenleri hayrete düşürecek iddialar gelmişti. Nesrin’in, Sedat’ı daha önce pek çok kişiyle aldattığını, Sedat’ın bu durumu bilip sustuğunu söyledi. Ablası ayrıca Sedat’ın, maaş alabilmek için çocuklarının velayetini istediğini iddia etti.
 
Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Hüseyin İnan İzmirlioğlu’nun danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 15.45’te canlı yayınla Kanal D’de...
 

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