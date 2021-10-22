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Ece Üner ile Susma'da bir anne daha evladına kavuştu!

22 Ekim 2021 Cuma - 12:15 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 12:15

Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli haberci Ece Üner’in yaptığı "Ece Üner İle Susma"da bir anne daha evladına kavuştu.


Eşinin ailesi tarafından yaklaşık 4 aydır gösterilmeyen oğlu Orhan Emre’ye kavuşmak için Ece Üner ile Susma’ya başvuran Safiye Hanım, stüdyodan mutlu bir haberle ayrıldı.
 

48 saatlik bir çalışmanın ardından Orhan Emre’ye ulaşan ekiplerin çabaları sonuç verdi ve Orhan Emre bulundu. Dört aydır hasret olduğu oğlunun bulunduğunu canlı yayında öğrenen Safiye Hanım ve anneanne Sultan Hanım, Orhan Emre’nin bulunmasının ardından Ece Üner ve ekibine teşekkür ederek minik çocuğu almak üzere stüdyodan ayrıldı.
 
Ece Üner ile Susma hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.45’te Kanal D’de…
 

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