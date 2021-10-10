Ece Üner ile Susma 46. bölüm fragmanı!
10 Ekim 2021 Pazar - 16:14 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 16:14
Deneyimli haberci Ece Üner, insanların yaşamında içinden çıkamadığı, çaresiz kaldığı olaylara çözüm arayacak. Programda çarpıcı olaylar tüm yönleriyle gün yüzüne çıkacak, konuşulmayanlar konuşulacak.
Deneyimli haberci Ece Üner, insanların yaşamında içinden çıkamadığı, çaresiz kaldığı olaylara çözüm arayacak. Programda çarpıcı olaylar tüm yönleriyle gün yüzüne çıkacak, konuşulmayanlar konuşulacak.
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