Ece Üner çocuğunu kaçıran babaya seslendi!

Ece Üner ile Susma 1. Bölümde, Ece Üner ilk dosyanın faili olan Serap Avcı'nın eski eşi Bayram E.'ye seslendi!

Programın başarılı sunucusu Ece Üner, acılı anne Serap Avcı'ya kulak verdikten sonra çocuğunu kaçıran eski eşi Bayram E.'ye "Suç işleyerek gidiyorsun. O senin kanından canından evladın. Kendince haklı tarafın olabilir; fakat, kadına şiddetinin haklı bir gerekçesi olamaz! 3 Yaşında bakıma muhtaç bir çocuğu öz annesinden kaçırmanın haklı bir gerekçesi olamaz. Lütfen, yanlışına bir yanlış daha ekleme ve ne olursun o çocuğu sağ salim annesine getir!" diyerek seslendi.

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