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Ece Sükan kafaları karıştırdı
Oyuncu ve stil danışmanı Ece Sükan ve eski sevgilisi Uğur Güven, önceki akşam Bebek'te aynı mekandan çıkarken görüntülendi. Farklı zamanlarda mekanı terk eden ikiliden Sükan'ın, eski sevgilisinin arabasına binmesi dikkat çekti. Güven ise ilerleyen saatlerden mekanın az ilerisinde iki güzeli aracına alırken objektiflere yakalandı.
Eski manken Ece Sükan, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Cemiyet hayatının tanınan ismi Seben Koçibey'le akşam yemeği yiyen Sükan, mekandan Koçibey'le ayrıldı.