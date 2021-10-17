Ece Seçkin'den transparan ve sütyensiz giyim!

Transparan kıyafetle sahneye çıkan Gülşen ve Defne Samyeli'den sonra şarkıcı Ece Seçkin konserinde transparan giymekle kalmadı üst parçada ise sütyen giymedi.

Transparanlı konser akımına katılan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Gülşen ve Defne Samyeli 'nin gösterdiği cesaretin bir adım önüne geçmiş görünüyor.

Sahnede giydiği siyah ve beyaz kıyafetini sosyal medya hesabından paylaşan 30 yaşındaki Ece Seçkin'i görenler gözlerine inanamadı. Sütyensiz giyilen üst parçasında göğüs uçlarının belli olması nedeni ile ünlü şarkıcı Ece Seçkin bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Ece Seçkin, Daha önce "evet çocuk reyonundan giyiniyorum" notu ile paylaştığı minik pembe elbiseli fotoğrafının ardından bu kez "Bu kez çocuk reyonundan değil, dün gece harikaydı" "notunu düştü.

Ece Seçkin'e evlilik mi yaradı?

Aşk hayatı ile günlerce konuşulan Ece Seçkin geçtiğimiz ay pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile evlenmişti. Ece Seçkin'in sütyensiz paylaşımlarının ardından "Evlilik yaradı" yorumları geldi.