Ece Seçkin'den Çağrı Terlemez'e doğum günü sürprizi

Pilot Çağrı Terlemez ile nişanlı olan şarkıcı Ece Seçkin, Sinop'ta çekilen fotoğrafları ile hayranlarını meraklandırdı.

2018 yılında Çağrı Terlemez ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Seçkin, Terlemez'e doğum gününde unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Şarkıcı, "İyi ki doğdun. Seni seviyorum" notu ile nişanlısı ile romantik poz paylaştı.

Seçkin, nişanlısının memleketi Sinop 'a giderek, Akgöl'de verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.Ece Seçkin, Güney Afrika ’daki klip çekimlerinde evlilik teklifi almıştı.

Seçkin, pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile Eylül 2018'de evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çiftin kız isteme ve nişan töreni bir arada yapılmıştı.