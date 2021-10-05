Ece Ronay kimdir? Mehmet Ali Erbil’e taciz suçlamasında bulunan Ece Ronay kaç yaşında ve nereli?

Şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti. İfşa sonrası Ece Ronay hakkında yapılan araştırmalar arttı. Peki, Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen genç şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti. Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Ronay, "Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti" ifadelerini kullandı. Ece Ronay'ın paylaşımlarının ardından TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, hakkındaki iddiaları reddederek "Mesajla taciz mi olurmuş. Telefonumu asistanım kullanıyordu. Bu olaylar için hakkımı yasak yollarla arayacağım" dedi. Peki, Ece Ronay kimdir?

Ece Ronay kimdir, kaç yaşında?

Ece Ronay, 17 Kasım 1998 tarihinde dünyaya geldi. 24 yaşındaki genç kadın aslen Diyarbakırlıdır.

Sanko Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olan genç şarkıcının son dönemlerde çıkarttığı şarkıların birçoğu trendlere girdi. Ece Ronay’ın son çıkardığı şarkı "Git Çatla" şu anda Youtube trendlerde 1. sırada bulunuyor.

İlk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay’ın bu parçası Youtube'da şu ana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlendi.