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Ece Gürsel koronavirüse yakalanmıştı! 'Baş ağrım geçmiyor'
Koronavirüsle mücadelesinde dördüncü günü geride bırakan 38 yaşındaki model Ece Gürsel, sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Motivasyon olması için bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ece Gürsel, "Nefes alırken göğüs ağrısı ve haliyle derin nefes alamama. Almaya çalıştığınızda da, mide bulantısı yapıyor" ifadelerini kullandı.