Ece Gürsel koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu...

Ünlü model ve şarkıcı Ece Gürsel, koronavirüse yakalandı. Gürsel, sosyal medya hesabından, “Bir yıl direndik ama koronavirüs buyurdu geldi bana" açıklamasında bulundu.

Ünlü model ve şarkıcı Ece Gürsel, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Koronavirüs testi yaptıran ve testi pozitif çıkan Ece Gürsel, yaşadığı süreci anlattı.

"İKİ GÜNDÜR YORUCU GEÇİRİYORUM"

Gürsel “Bir yıl direndik ama koronavirüs buyurdu geldi bana. İlk üç gün grip olacak gibi hissettim kendimi. Sadece kırgınlık vardı vücudumda. İlaçla geçirmeye çalıştım, çünkü herhangi bir belirti yoktu. Fakat pazar akşamı ateşim aşırı yükselince test yaptırdım. Ve test pozitif. İki gündür yorucu geçiriyorum” dedi.

"Arayan, mesaj atan dostlarıma teşekkür ediyorum" diyen Gürsel, "Konuşmak çok yorucu oluyor, nefes almak da zor... Çok kötü bir duyguymuş... Tez vakitte geçer inşallah!" açıklamasında bulundu.