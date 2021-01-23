Ece Gürsel'den flaş Burçe Gürsel açıklaması! 'Ablamın bu ilişkisi...'

Manken Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, başka biriyle evli olan sevgilisi ve iki çocuğun babası Rıfat Sarıcaoğlu ile ilgili, "Ayrı yaşadık, çocuklarımız oldu" demişti. Ece Gürsel, ablasının bu sözleri üzerine bir açıklama yaptı.

İki çocuk babası olan evli sevgilisi Rıfat Sarıcaoğlu ile ilişkisi hakkında konuşan Burçe Gürsel, "Biz sekiz yıldır ayrı yaşıyorduk. Hiçbir zaman birlikte yaşamadık. Son zamanlarda göz önüne gelince biz 'Ayrıldılar' diye zannedildi. Hep ayrı yaşadık sonra çocuklarımız oldu. Bu şekilde geçiyor" demişti.

Gürsel, "Birliktelik var mı aranızda?" sorusuna; "Tabii canım. Çocuklardan dolayı sürekli görüşüyoruz ama dışarıya çıkamıyoruz. Bu aralar malum olaydan dolayı çıkmıyoruz pek" cevabını vermişti. İki çocuk annesi Burçe Hanım, sözlerine "Görüşüyoruz sonuçta öyle gidiyor hayat. Rıfat Bey zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Biz ise kendi evimizde yaşıyoruz" diye devam etti.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DÜŞÜNMÜYOR

Burçe Gürsel'e "Üçüncü bebek gibi bir düşünceniz var mı?" şeklindeki soruya ise "Yok şu anda öyle bir düşüncem yok. Öyle bir yorgunum ki sabaha kadar bebeğe baktım" dedi.

ECE GÜRSEL'DEN AÇIKLAMA

Ece Gürsel, evli sevgilisiyle ilişkisinin devam ettiğini söyleyen ablası Burçe Gürsel’in tepki çeken sözleri hakkında açıklama yaptı:

"Kamuoyunun ve bana yüzlerce mesaj atan, üzerine vazife olmadığı halde yorum yapmayı vazife edinen, hakaret etmeyi, küfür etmeyi kendilerinde hak gören, bilinçli, bilinçsiz, okumuş ya da cahil, böyle hassas konulara “ayrıca” çok meraklı olan, diğerlerinin de dikkatine; Ablam “Burçe Gürsel” hakkında yapılan haberlerle ilgili, çok fazla konuşmamayı tercih ettim. Takdir edersiniz ki; bu konu tarafların hayatının bir parçasıdır ve beni hiçbir şekilde ilgilendirmemektedir. Lakin haberlerde benim de ismim geçtiği için ve yapılan yorumlarda ben de, ablam gibi linç edildiğim için bu açıklamayı yapmak istedim. 8 yıl önce başlayan ve hala da devam eden bu ilişkiyi, ne ben, ne de annem hiçbir zaman, ONAYLAMADIK ve empati yeteneği yüksek insanlar olduğumuz için hep karşı çıkmaya çalıştık. Fakat gerek ablam, gerekse çocuklarının babası, yaşça olgun insanlar olup, haklı olarak bizim onayımıza tabii ki ihtiyaç duymadılar.

"BÖYLE OLAYLARDA HEP KADIN SUÇLANIR"

Zaman içerisinde de bize sadece bu durumu kabullenmek ve onlara saygı duymak düştü. Bu süre zarfında çocuklar da olunca, bizler aile olarak, ablamın ve çocuklarının tabii ki yanında olduk ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz. Ama yine söylüyorum; bu demek değildir ki, biz bu yaşanılan durumu kabul ediyoruz!!! Böyle olaylarda, ülkemizde maalesef hep kadın suçlanır ve linç edilir. Keşke sizler de bu 8 yıl boyunca yaşananlara ve yaşatılan tatsızlıklara şahit olabilseydiniz. İşte o zaman daha farklı yazılar yazacağınıza eminim.