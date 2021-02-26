Ece Erken yeni imajıyla görenleri şaşırttı!

SnobMagazin'in haberine göre; Erken "Şu sıralar sürecin çok başındayız. Ama aldığımız tepkiler ve geri dönüşler açıkçası beni çok mutlu ediyor. Elbette eleştirilerde oluyor fakat yapıcı olduğu ve hakaret içermediği sürece her zaman eleştiriye açık biriyimdir. Genel olarak tepkiler olumlu olduğu içinde çok mutlu ve çok keyifli bir süreç yaşıyorum" açıklamasında bulundu.

Öte yandan 42 yaşındaki Ece Erken'in saç rengini ve imajını değiştirmesi dikkat çekti. Erken'i görenler ilk başta ünlü sunucuyu tanımakta zorluk çekti. Erken paylaşımında da "İyi dayandım hala sarı değilim" dedi.