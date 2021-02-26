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Ece Erken yeni imajıyla görenleri şaşırttı!

26 Şubat 2021 Cuma - 16:09 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 16:09

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ece Erken son haliyle de görenleri şaşkına çevirdi.


Ekranlardan, sosyal medya platformu olan YouTube'a hızlı bir giriş yapan ve bu süreçte imajını değiştirip sarı saçlarına da veda eden Ece Erken son haliyle şaşırttı.
 
 
SnobMagazin'in haberine göre; Erken "Şu sıralar sürecin çok başındayız. Ama aldığımız tepkiler ve geri dönüşler açıkçası beni çok mutlu ediyor. Elbette eleştirilerde oluyor fakat yapıcı olduğu ve hakaret içermediği sürece her zaman eleştiriye açık biriyimdir. Genel olarak tepkiler olumlu olduğu içinde çok mutlu ve çok keyifli bir süreç yaşıyorum" açıklamasında bulundu.
 
 
 
Öte yandan 42 yaşındaki Ece Erken'in saç rengini ve imajını değiştirmesi dikkat çekti. Erken'i görenler ilk başta ünlü sunucuyu tanımakta zorluk çekti.
 
Erken paylaşımında da "İyi dayandım hala sarı değilim" dedi. 

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