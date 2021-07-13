Ece Erken yeni hedefini açıkladı

Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, 15 gün önce nikah masasına oturduklarını duyurdu.

Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran ve nikah sonrası Instagram profiline eşinin soyadı olan 'Mahmutyazıcıoğlu'nu ekleyen Erken, şimdilerde tatiline devam ediyor.

KİLO ALDI

Eşi ve oğluyla soluğu Bodrum'da olan ünlü sunucu, önceki gün bikinisi ile objektif karşısına geçti. Teknede poz veren Ece Erken, tatilde aldığı kilolardan yakındı.

Gönderisine, "1.5 ayda+3 kilo. Sağ ol yaz" notunu düşen 43 yaşındaki Erken, fotoğrafa spor hocasını etiketledi ve hedefinin 50 kiloya düşmek olduğunu ifade etti.