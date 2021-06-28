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Ece Erken ve sevgilisinden evlilik haberi!
Sunucu Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş, ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Erken, uzun zamandır bir dargın, bir bıraşık aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ece Erken’in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.
Ece Erken’in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.