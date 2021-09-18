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Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanıyor mu? Hepsini sildi
Geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ayrıldığı iddia edildi. Haberler karşısında sessiz çiftten Ece Erken, oğlu Eymen'i de alıp tatile çıkarken, Mahmutyazıcıoğlu Instagram hesabını kapattı.
Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.