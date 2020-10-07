ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Ece Erken tweet attı ortalık karıştı!

Ece Erken tweet attı ortalık karıştı!

Ece Erken tweet attı ortalık karıştı! Ünlü sunucu Ece Erken, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği yenilgisi sonrası yaptığı paylaşımla gündem yarattı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.