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Ece Erken ile sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ayrıldı
İlişkileriyle sık sık gündeme gelen Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu yine ayrıldı. Ünlü sunucu, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ece Erken’in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden Haziran ayında boşanmıştı.
Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, Ağustos'ta buzları eriterek beraber Bodrum tatiline çıkmıştı.
Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, Ağustos'ta buzları eriterek beraber Bodrum tatiline çıkmıştı.