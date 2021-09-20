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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkındaki iddialara son nokta!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile üç ay önce dünyaevine giren Ece Erken, eşi ile yer aldığı fotoğrafları silip soyadını da değiştirince, 'boşanıyorlar mı?' haberleri gündeme geldi. Ünlü sunucu, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla iddialara nokta koydu.
Haziran 2021'de Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından nazar boncuğu emojileriyle birlikte duyurmuştu.
Haziran 2021'de Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından nazar boncuğu emojileriyle birlikte duyurmuştu.