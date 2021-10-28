Ece Erken'i rahatsız eden sanık hakkında sağlık raporu istendi!

Sunucu Ece Erken'i cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiği iddia edilen sanık Erdal Çınar'ın Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne sevk edilerek, suç yönünden gözlem altına alınmasına gerek olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verildi. Ece Erken duruşma ardından "Aklı dengesi yerinde olup olmadığına karar verilecek, ondan sonra inşallah önümüzdeki celse gereken kararı hakimler verecek" dedi.

Ece Erken duruşma ardından "Aklı dengesi yerinde olup olmadığına karar verilecek, ondan sonra inşallah önümüzdeki celse gereken kararı hakimler verecek" dedi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya şikayetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık Erdal Çınar katıldı. Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya izleyici ve basın mensupları alınmadı.



"ECE BİR KERE DE SANIKLA OTOPARKTA KARŞILAŞMIŞ"

Duruşmada tanık olarak konuşan Bilal Özbilge, "Sanık Erdal Çınar, Ece Erken’den dolayı beni de mesajları ile rahatsız etmektedir. Kendisiyle daha önceden görüşmüşlüğüm yoktur. Ben Ece Erken ile sanık Erdal Çınar’ı daha önce hiç yan yana görmedim. Ece Erken, benim yapımcı olarak hazırladığım programda sunucu 8 saat olarak çalışıyordu. Ece ile sanık Erdal Çınar arasında ilişki yoktur. Ben Ece’nin yapımcısı olarak evine giren çıkanı da bilirim. Sanığın kesinlikle Ece’nin evine girmesi söz konusu değildir. Biz Ece'nin sanıktan şikayetçi olduğunu programımızda da yer vermiştik. Ece bir kere de sanıkla otoparkta karşılaşmış, korkudan güvenliğe doğru koşmuştu. Güvenliğin bana bildirmesi üzerine ben de elime sopa alıp koşarak aşağı inmiştim. Ancak sanık gitmişti" ifadelerini kullandı.



"SANIK SÜREKLİ ECE’YE BASKI YAPIYORDU"

Tanık olarak dinlenen Ece Erken’in arkadaşı iş kadını Sezer Çakır, sanığın kendisine de mesajlar attığını söyleyerek, "Ece, sanığı tanısaydı ben de tanırdım. Zaten Ece ile çok yakın arkadaşız. Ece, sanığın kendisini rahatsız ettiğinden bahsetti. Kesinlikle sanığı evine davet etmedi. Sanık sürekli Ece’ye baskı yapıyordu. Ece de bu durumdan çok korkuyordu" diye konuştu.

"3 YILDIR BU EYLEMLERİNİ SÜRDÜRMEKTE"

Sanığı tanımadığını belirten Ece Erken ise, "İddiaları tamamen hayal ürünüdür. Sanık, 3 yıldır bu eylemlerini sürdürmekte, olmayan şeyleri olmuş gibi göstermektedir. Akli melekelerinin yerinde olmadığını düşünmekteyim" dedi. Duruşmada söz verilen sanık Erdal Çınar, Erken’i tehdit etmediğini söyleyerek, beraatını istedi. Sanık Erdal Çınar’ı Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne sevk ederek suç yönünden gözlem altına alınmasına gerek olup olmadığına dair rapor alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



"AKLİ DENGESİ YERİNDE OLUP OLMADIĞINA KARAR VERİLECEK"

Duruşma çıkışında açıklama yapan Ece Erken "Aklı dengesi yerinde olup olmadığına karar verilecek, ondan sonra inşallah önümüzdeki celse gereken kararı hakimler verecek" dedi.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Erdal Çınar’ın 11 Kasım 2020 tarihinde Ece Erken’in cep telefonundan ‘İyi akşamlar Ece hanım, müsait bir zamanda görüşebilir miyiz?’ şeklinde sesli mesaj attığı, şüphelinin daha önce de Erken’i rahatsız ettiği ve tedbir kararını ihlal ettiği için tazyik hapsi verildiği aktarıldı. Şüphelinin tedbir süresinin sona ermesinin ardından Ece Erken’i yeniden rahatsız etmeye devam ettiğinin öne sürüldüğü iddianamede, şüphelinin "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıla kadar hapsi talep ed