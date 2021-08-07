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Ece Erken'den suç duyurusu! 'Seni mezbahaya alır sığır gibi doğrarım'
Savcılık, sunucu Ece Erken ve Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu telefon üzerinden tehdit eden Erdal Çınar hakkında iddianame düzenledi. Ünlü çifte "Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. öldürür" şeklinde mesajlar atan Çınar, tehdit ve hakaretten yargılanacak.
Ece Erken, geçtiğimiz haziran ayında evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ve kendisini telefon üzerinden tehdit eden Erdal Çınar hakkında suç duyurusunda bulundu.