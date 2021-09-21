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Ece Erken'den çarpıcı açıklamalar: Beni engelledi zannettim...
Sunucu Ece Erken'in sosyal medya hesabından soyadını ve üç ay önce dünyaevine girdiği Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silmesi sonrası, ikili hakkında "Boşanacaklar mı?" haberleri çıkmıştı. Mahmutyazıcıoğlu ve Erken arasında yaşananların perde arkası canlı yayında ortaya çıktı.
Haziran 2021'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından nazar boncuğu emojileriyle birlikte duyurmuştu: Herkese selam, biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.