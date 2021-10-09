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Ece Erken'den 'boşanma' iddiası sonrası flaş hamle!
Ece Erken'in, sosyal medya hesabından soyadını ve üç ay önce dünyaevine girdiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silmesi sonrası hakkında "Boşanıyor mu?" haberleri çıkmıştı. "Beni engelledi sandım, sonra barıştık" diyen ünlü sunucudan 18 gün sonra yeni hamle geldi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Haziran 2021'de dünyaevine giren Ece Erken, mutlu haberi Instagram'da nazar boncuğu emojileriyle duyurmuştu: Herkese selam, biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.