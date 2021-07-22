22 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.352 -0.86 EURO 10,0940 -0.06
USD 8,5690 0.12 ALTIN 497,310 0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ece Erken'den Alişan'a zeytin dalı!

22 Temmuz 2021 Perşembe - 17:31 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 17:31

Ece Erken, vefat eden kardeşinin ardından zor günler geçiren eski dostu Alişan'a zeytin dalı uzattı.


Ece Erken, bir dönem çok yakın dost oldukları Alişan'ın altı yıl sonra Demet Akalın ile barışmasının ardından, ünlü şarkıcı ile küsmüştü.Yaklaşık iki yıldır görüşmeyen eski dostlardan ünlü sunucu, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'a zeytin dalı uzattı.
 
"ARTIK BERABER OLMA VAKTİ" 
 
Erken, kardeşinin vefatı sonrası zor günler geçiren Alişan'a, "Eymen'im yeterince sensiz büyüdü. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek"
 
ARTIK BERABER OLMA VAKTİ
 
"Seni çok seviyorum, güçlü olman lazım ve olacaksın. Selçuk da öyle isterdi. Eymen seni çok özledi, ben de." sözleriyle seslendi.
 
 
Bir çocuk annesi Ece Erken'in eski dostuyla yıllar önce çekilen fotoğraflarını paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.
 
 

ETİKETLER

ece erken alişan vefat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.