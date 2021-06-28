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Ece Dağıstan'dan 'Seda Sayan gibi' yorumuna olay yanıt!
Kendisi gibi piyanist Fazıl Say ile 2019 yılında nikah masasına oturan Ece Dağıstan'ın yeni imajı Seda Sayan'ın yıllar önceki haline benzetildi. Dağıstan'ın, "Seda Sayan'a benzemiş. Ne gerek vardı!" diyen takipçisine verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
Fazıl Say ile mutlu bir evlilik sürdüren piyanist Ece Dağıstan, kısa bir süre önce imaj değişikliğine giderek, saçlarını kestirmişti.
Fazıl Say ile mutlu bir evlilik sürdüren piyanist Ece Dağıstan, kısa bir süre önce imaj değişikliğine giderek, saçlarını kestirmişti.