Ece Dağıstan'dan eleştirilere yanıt geldi!

2019'da Milano'da nikah masasına oturan Fazıl Say ile Ece Dağıstan'ın "Evlerimizi birleştirmedik" açıklaması çok konuşulmuştu. Ece Dağıstan gelen eleştirilere cevap verdi.

Evlendikten sonra birlikte yaşamadıklarını söyleyen Ece Dağıstan "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz." demişti.

AYRI EVLERDE YENİ AŞIKLAR GİBİ...

Fazıl Say ise "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" sözleriyle eşinin düşüncesine katılmıştı.