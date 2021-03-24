Ece Dağıstan'dan eleştirilere yanıt geldi!

Evlendikten sonra birlikte yaşamadıklarını söyleyen Ece Dağıstan "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz." demişti.
AYRI EVLERDE YENİ AŞIKLAR GİBİ...
Fazıl Say ise "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" sözleriyle eşinin düşüncesine katılmıştı.
SOSYAL MEDYADA ÇOK TARTIŞILDI
Ünlü çiftin bu yaşam tercihi sosyal medyada çok konuşuldu, üzerine binlerce yorum yapıldı. Gelen bazı suçlamalara cevap verme ihtiyacı duyan Ece Dağıstan " Benim amacım her zaman kendi huzur ve mutluluk formülümü bulmak oldu" dedi.