Ece Berkant hayatı | Ece Berkant kimdir?

1986 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada Türkiye Üçüncü Güzeli seçildiğinde, 17 yaşında yaptığı mutsuz evliliği de noktaladı. Fırtınalı yaşamında mutluluktan çok üzüntü yaşayan Berkant en son 2003 yılında eski eşi tarafından dövüldüğü haberleriyle gündeme gelmişti. Maltepe'de birlikte yaşayan Ece Berkant ile eski eşi Veis Doğanünal arasında tartışma çıktı. Doğanünal ilerleyen saatlerde eşini dövdü ve evden attı. Ece Berkant çareyi, iki çocuğu ile birlikte karakola sığınmakta buldu. İşte Ece Berkant’ın hayatı…

Ece Berkant hayatı

"Kraliçelik" tacını 25 yaşındayken takan, ardından sinema oyunculuğu yapan Berkant, birçok filmde rol aldı. Yeşilcam'ın ünlü isimleriyle başrol oynarken ani bir kararla Amerika'ya gitmiş. Ermeni Soykırım Tasarısı'nı protesto etmek için New York'ta düzenlenen gecede sahneye çıkmıştı.

İkinci evliliğinde ikinci oğlu olan ve Ece Berkant eşinden boşandıktan sonra oğlu Emre Çan'la Türkiye'ye döndü.

Başkent Gazinosu'nda Bülent Ersoy'un kadrosunda dahi çalışan Ece Berkant üçüncü evliliğini yaptı. Bu evliliği oğlu Güner Uğurcan'a hamile kaldığında sona erdi.

Kendisini aldatan eşi başka bir kadına imam nikahı kıydığını öğrenen Ece Berkant, dayak yemişti. Hatta 3 ay yürüyemeyen Berkant'ın karnındaki çocuk da zarar görmüştü.

Berkant 2003 yılında büyük oğlu Bosna'da askerken 14 ve 6 yaşlarındaki iki oğluyla birlikte üçüncü eşinin evinde yaşıyordu. Berkant son olarak eski eşi tarafından dövülerek evden atıldı, haberleriyle gündeme gelmişti. Maltepe'de birlikte yaşayan Ece Berkant ile eski eşi Veis Doğanünal arasında tartışma çıkmış ve Doğanünal ilerleyen saatlerde eşini döverek evden atmıştı. Ece Berkant ise o dönem iki çocuğu ile birlikte karakola sığınmıştı.