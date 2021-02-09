Ebubekir Sofuoğlu'na dava açıldı! Sözleri büyük tepki çekmişti

Katıldığı televizyon programında üniversite öğrencileri ile ilgili söylediği sözler büyük tepki çeken Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na dava açıldı.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, üniversite olan şehirlerindeki apart evlere yönelik 'fuhuş evleri' ifadesini kullanmıştı. Tepkiye neden olan açıklamaları nedeniyle Sofuoğlu hakkında “halkın bir kesimini aşağılamak" suçlamasıyla dava açıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya ’da talimatla ifadesi alınan Sofuoğlu, 6 aydan 1 yıla hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Bir televizyon kanalında katıldığı programda üniversiteöğrencileriyle ilgili değerlendirmesi tepkiye neden olan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında dava açıldı.

Sofuoğlu’nun ikamet ettiği Sakarya’da talimatla ifadesi alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Sofuoğlu, TCK 216/2. maddesi kapsamında “Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.