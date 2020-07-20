Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Sakarya Üniversitesi'nde tarih profesörü Ebubekir Sofuoğlu nereli?

Ebubekir Sofuoğlu Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Birçok uluslararası bildiri ve kitaplara katkıda bulunan ve Ukrayna-Kırım Devlet ve Pedagoji Üniversitesi (2004- 2005) ve Kosova Priştine Üniversitesinde (2005-2006) misafir öğretim üyesi olarak ders veren Ebubekir Sofuoğlu kimdir?

1968 yılında Adapazarı'nda doğan lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde yapan, Ebubekir Sofuoğlu ise Yüksek Lisansını 'Genel Olarak ve Nizâm-ı Cedit Dönemi İtibariyle Osmanlı Sosyal Düzeni' (Sosyal Siyaset Anabilim Dalı) tezi ile İstanbul Üniversitesi'nde yaptı. 1998 yılında 'Yeniden Yapılanma Sürecinde Islahatların Yeri ve I.Meşrutiyet' (Sosyoloji) tezi ile de doktorasını Sakarya Üniversitesi'nde tamamladı. Hendek Meslek Yüksek Okulunda 2004 yılında yardımcı doçentliğe, 2008 yılında doçentliğe yükseldi. Peki, Ebubekir Sofuoğlu kimdir, nerelidir?

Ebubekir Sofuoğlu kimdir?

2009 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçiş yaptı ve 2013 yılında profesörlüğe yükseldi. İngilizce, Rusça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça bilen Ebubekir Sofuoğlu, Asiye Sofuoğlu ile evlidir. Mahmut Esat, Seyyid Emre, Yusuf adında da üç çocuğu var.

Uluslararası bildiri ve kitaplara katkıda bulunan Ebubekir Sofuoğlu Ukrayna-Kırım Devlet ve Pedagoji Üniversitesi (2004- 2005) ve Kosova Priştine Üniversitesinde (2005-2006) misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Makaleleri Toplumsal Tarih Dergisi, Tarih ve Toplum Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi gibi dergilerde yayımlandı.

Eserleri

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Osmanlı Devletinde Islahatların Yeri ve I. Meşrutiyet (2004), Belgelerle Kosova'da Osmanlı Asırları (2006), Kosova'nın Çanakkale Kahramanları (2007), Belediye ve İnsan (2007), Belediye ve İnsan (2007), 1851-1912 Arası Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Kosova'da Osmanlı İdaresi (2007).

DERLEME: Şar Dağlarındaki Genetik Şifreler - Gora Abidesi (2007). KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (11. cilt, 2009)

Aldığı Ödüller

Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği’nce Verilen Özel Ödül(2002).

Macaristan Büyükelçiliği Kültür Ateşesi tarafından verilen teşekkür belgesi(2002)

Toplumsal Tarih Dergisinde Yayınlanan Yazının Kapak Olması Nedeniyle Sakarya Üniversitesi’nce Verilen Ödül, 2004