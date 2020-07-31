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Ebru Yaşar'ın 'sosyal mesafe'li tatili

Covid-19 salgını nedeniyle aylardır karantinada olan şarkıcı Ebru Yaşar, Bodrum'da tatile çıktı.

Ebru Yaşar'ın 'sosyal mesafe'li tatili Ebru Yaşar, Bodrum Yalıkavak'taki bir beach'te görüntülendi.
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