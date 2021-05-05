Ebru Yaşar'dan özel açıklamalar: 1 yıldır para kazanamıyorum

-Eski halimle gündeme gelmek rahatsız etmiyor. Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal. Eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı.

-İbrahim Tatlıses ile uzun yıllar aynı sahneyi paylaştık. En önemlisi ticaret yaptık. Bu ticaret tek taraflıydı. Çoğu zaman o kazanıyordu. Bu yüzden büyük kırgınlıklar oldu. Yıllar sonra beni İbo Show’a davet etti. Program vesilesiyle barıştık. Kırgınlıkların bir ömür boyu sürmesi doğru değil.

-Evliliğin sırrı bence bir elmanın iki yarısını bulma meselesi. Evlilik konusunda kaderci bir insanım. Bir süre sonra hayattaki tecrübelerimle Necat’ın doğru insan olduğuna karar verdim.

'BİZ EŞİMLE BİR PASTAYIZ'

-Severek evlendik, onun bana ve mesleğime saygı duyuyor olması önemliydi. Çocuklar da tabii ki yuvayı perçinliyor. Biz eşimle bir pastayız. Çocuklar da pastanın üzerindeki lezzetli kremalar.

-Herkesin kalbine dokunacak şarkılara imza attım. Ben dünyanın aşk sayesinde ayakta kaldığına inananlardanım. Ne kadar mekanikleşmiş olsak bile, insanların her hücresinde aşkın belirti göstereceğine ve dünyada kalacağına inanıyorum.

-Bir yıldır sektörden para kazanamama rağmen single ve albüm yapmaya devam ediyorum. Hayranlarımla iletişimimi kesmemek adına yoğun çaba sarf ediyorum.