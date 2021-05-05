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Ebru Yaşar'dan özel açıklamalar: 1 yıldır para kazanamıyorum

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 9:59 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 9:59

Şarkıcı Ebru Yaşar, Snob Magazin dergisine özel açıklamalarda bulundu. Yaşar, 1 yıldır para kazanamadığını söyledi.


-Eski halimle gündeme gelmek rahatsız etmiyor. Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal. Eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı.
 
-İbrahim Tatlıses ile uzun yıllar aynı sahneyi paylaştık. En önemlisi ticaret yaptık. Bu ticaret tek taraflıydı. Çoğu zaman o kazanıyordu. Bu yüzden büyük kırgınlıklar oldu. Yıllar sonra beni İbo Show’a davet etti. Program vesilesiyle barıştık. Kırgınlıkların bir ömür boyu sürmesi doğru değil.
 
-Evliliğin sırrı bence bir elmanın iki yarısını bulma meselesi. Evlilik konusunda kaderci bir insanım. Bir süre sonra hayattaki tecrübelerimle Necat’ın doğru insan olduğuna karar verdim.
 
 
'BİZ EŞİMLE BİR PASTAYIZ'
 
-Severek evlendik, onun bana ve mesleğime saygı duyuyor olması önemliydi. Çocuklar da tabii ki yuvayı perçinliyor. Biz eşimle bir pastayız. Çocuklar da pastanın üzerindeki lezzetli kremalar.
 
-Herkesin kalbine dokunacak şarkılara imza attım. Ben dünyanın aşk sayesinde ayakta kaldığına inananlardanım. Ne kadar mekanikleşmiş olsak bile, insanların her hücresinde aşkın belirti göstereceğine ve dünyada kalacağına inanıyorum.
 
-Bir yıldır sektörden para kazanamama rağmen single ve albüm yapmaya devam ediyorum. Hayranlarımla iletişimimi kesmemek adına yoğun çaba sarf ediyorum.

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