Ebru Şancı'nın aidatı dudak uçuklattı

Alpaslan Öztürk ile eski manken Ebru Şancı yaşadığı sitede site yöneticisiyle zaman zaman sorunlar yaşıyor. Hayvanlara uygulanan şiddeti gözler önüne seren ünlü isim o arada ödediği aidatı da söyleyince herkes şoke oldu.

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evliliği olan eski manken Ebru Şancı evinde, 8 köpekle yaşıyor. Şancı ayrıca sokak hayvanlarına da sık sık yardımcı oluyor. Bu durum ise yaşadığı sitenin bazı sakinlerini rahatsız ediyor.

Şancı geçtiğimiz gün köpeklerin site içinde tehlikeli iğnelerle vurulduğunu gören Ebru Şancı çileden çıktı. İğnelerin ve köpeklerin fotoğrafını paylaşan Şancı paylaşımında aidatını da söyledi.