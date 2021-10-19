Ebru Şancı'dan kocası Alpaslan Öztürk ile beğenilen paylaşım!

2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan eski manken Ebru Şancı zaman zaman ailesiyle geçirdiği zamanları sosyal medyadan paylaşıyor. İkiz kızları ve bir oğlu olan Şancı iş dışında genellikle çocuklarıyla birlikte oluyor ve bu anları da hayranlarına yansıtıyor.

Geçtiğimiz günlerde 200 dadı değiştirdiğini açıklayan Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile stres atmaya dışarı çıktı. Derin yırtmaçlı eteğiyle poz veren Şancı'nın paylaşımına beğeni yağdı.

Takipçileri Ebru Şancı'ya "Çok güzelsiniz", "Enişteden fotoğrafa veto gelir", "Kocan gülüyor" yorumları yağdırdı.

Alpaslan Öztürk de benzer bir kareyi hesabında paylaştı.

Ebru Şancı geçtiğimiz günlerde kocasıyla ilgili yaptığı şu açıklamayla gündeme gelmişti: "Gece üç çocukla zor. Benim kocam biraz atarlı bir adam. Birisi bana 10 saniyeden fazla bakınca 'Ne bakıyorsun' diye atarlanır. Ben bela aramıyorum. Zaten Alpaslan içki de içmiyor."