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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş yaz tatiline devam ediyor!

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş yaz tatiline devam ediyor! Bodrum'un ıssız koylarında tekne tatili yapan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, hem denize girdi hem de romantik anlar yaşadı.
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