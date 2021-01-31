Gazetevatan.com » Magazin » Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bakıma girdi
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bakıma girdi
Yaklaşık bir aydır Amerika’da tatilde olan ve yurda dönen Ebru Şallı ile iş insanı eşi Uğur Akkuş, önceki akşam Etiler'de özel bir klinikten çıkarken görüntülendi. Şallı, “Eşimle bakım yaptırdık” dedi.
Ebru Şallı ile iş insanı eşi Uğur Akkuş, önceki gün Etiler’de araçlarına binerken görüntülendi. Çift, yaklaşık üç saat kaldıkları klinik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladılar. (Milliyet)
Ebru Şallı ile iş insanı eşi Uğur Akkuş, önceki gün Etiler’de araçlarına binerken görüntülendi. Çift, yaklaşık üç saat kaldıkları klinik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladılar. (Milliyet)