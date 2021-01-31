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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bakıma girdi

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bakıma girdi Yaklaşık bir aydır Amerika’da tatilde olan ve yurda dönen Ebru Şallı ile iş insanı eşi Uğur Akkuş, önceki akşam Etiler'de özel bir klinikten çıkarken görüntülendi. Şallı, “Eşimle bakım yaptırdık” dedi.

Ebru Şallı ile iş insanı eşi Uğur Akkuş, önceki gün Etiler’de araçlarına binerken görüntülendi. Çift, yaklaşık üç saat kaldıkları klinik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladılar. (Milliyet)
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